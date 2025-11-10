Трамп предложил выплатить поощрение авиадиспетчерам за работу в шатдаун

Трамп хочет выплатить по $10 тысяч авиадиспетчерам, не участвовавшим в шатдауне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Socia, что будет рекомендовать выплатить по $10 тыс. авиадиспетчерам, которые не прекращали работу во время шатдауна.

«Для тех авиадиспетчеров, кто проявил себя как великие патриоты и не брал ни дня отпуска из-за «демократического обмана с шатдауном», я порекомендую выплатить бонус в размере $10 тыс. за выдающееся служение нашей стране», — заявил Трамп.

Президент США также отметил, что те сотрудники, которые «жаловались и не вышли на работу, несмотря на гарантию полной оплаты», получат «негативную отметку» и могут быть впоследствии заменены «настоящими патриотами».

10 ноября глава Белого дома потребовал, чтобы все авиадиспетчеры немедленно вернулись к работе на фоне прогресса в конгрессе США по завершению шатдауна. По словам американского лидера, любой из сотрудников диспетчерских служб, кто не вернется к работе, будет оштрафован на значительную сумму.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат после 14 попыток не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

9 ноября стало известно, что ряд демократов в сенате США готовы проголосовать за прекращение шатдауна.

Ранее в США за день задержали более 10 тыс. рейсов на фоне шатдауна.