В США за день задержали более 10 тыс. рейсов на фоне шатдауна

Reuters: в США число задержанных на фоне шатдауна рейсов превысило 10 тыс. за день

В США число задержанных и отмененных за день авиарейсов составило почти 13 тыс. на фоне продолжающегося шатдауна. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что 9 ноября были задержаны свыше 10 тыс. рейсов и более 2,7 тыс. авиарейсов были отменены из-за нехватки авиадиспетчеров.

Министр транспорта США Шон Даффи отметил, что ситуация может ухудшиться ко Дню благодарения, 27 ноября, если работа правительства не будет возобновлена.

До этого сообщалось, что группа демократов в сенате конгресса США готова проголосовать вместе с республиканцами за пакет законопроектов, направленных на возобновление работы федерального правительства.

В США продолжается шатдаун, начавшийся 1 октября. Несмотря на 14 попыток, Сенат так и не смог утвердить законопроект о временном финансировании государственных учреждений, что и привело к шатдауну.

Ранее в США заявили, что Белый дом поддерживает план финансирования правительства в сенате.