В США заявили, что Белый дом поддерживает план финансирования правительства в сенате

Администрация президента США поддерживает план финансирования правительства в сенате. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома, сообщил основатель портала Punchbowl News Джейк Шерман.

По словам чиновника, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с первого дня хотел, чтобы правительство было открыто. И поддержка плана финансирования является хорошим способом достичь этой цели.

9 ноября сообщалось, что группа демократов в сенате конгресса США готова проголосовать вместе с республиканцами за пакет законопроектов, направленных на возобновление работы федерального правительства.

В Соединенных Штатах продолжается шатдаун, начавшийся 1 октября. Несмотря на 14 попыток, Сенат так и не смог утвердить законопроект о временном финансировании государственных учреждений, что и привело к шатдауну.

Ранее сообщалось, что шатдаун повлиял на поставки НАТО американского оружия для Украины.