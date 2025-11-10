На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экспроприация российских активов станет главной темой на встрече министров ЕС

ТАСС: министры финансов ЕС обсудят экспроприацию активов РФ на встрече 13 ноября
true
true
true
close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Министры финансов стран — членов ЕС во время встречи в Брюсселе 13 ноября обсудят экспроприацию (принудительное безвозмездное или оплачиваемое отчуждение имущества) российских активов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Предложения Еврокомиссии о финансировании Украины в рамках «репарационного кредита» будут рассмотрены на предстоящем заседании «Экофина» (Совет ЕС по экономике и финансам на министерском уровне — «Газета.Ru»)», — сообщил собеседник агентства.

При этом он отметил, что окончательного решения об экспроприации российских активов на этой встрече принято не будет. Дискуссия будет носить предварительный характер в рамках подготовки к декабрьскому саммиту ЕС.

21 октября еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил о планах Еврокомиссии предоставить Киеву новый кредит под замороженные российские активы. Домбровскис добавил, что инициатива ЕК «будет в полной мере соответствовать международному праву».

Однако три страны Евросоюза уже выступили против этой инициативы. По данным газеты Corriere della Sera, Италия и Франция вслед за Бельгией против передачи Украине замороженных российских активов в рамках «репарационного кредита».

До этого юрист Вероника Сиверова заявила, что не существует способа, по которому Еврокомиссия смогла бы законно изъять замороженные в Европе российские активы. Эксперт отметила, что предложение европейских чиновников по выдаче Украине «репарационного кредита» под замороженные активы РФ нарушает основополагающее право, а именно суверенный иммунитет.

Ранее бывший вице-премьер Сербии дал совет России по спасению замороженных в ЕС активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами