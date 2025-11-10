Экспроприация российских активов станет главной темой на встрече министров ЕС

Министры финансов стран — членов ЕС во время встречи в Брюсселе 13 ноября обсудят экспроприацию (принудительное безвозмездное или оплачиваемое отчуждение имущества) российских активов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Предложения Еврокомиссии о финансировании Украины в рамках «репарационного кредита» будут рассмотрены на предстоящем заседании «Экофина» (Совет ЕС по экономике и финансам на министерском уровне — «Газета.Ru»)», — сообщил собеседник агентства.

При этом он отметил, что окончательного решения об экспроприации российских активов на этой встрече принято не будет. Дискуссия будет носить предварительный характер в рамках подготовки к декабрьскому саммиту ЕС.

21 октября еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил о планах Еврокомиссии предоставить Киеву новый кредит под замороженные российские активы. Домбровскис добавил, что инициатива ЕК «будет в полной мере соответствовать международному праву».

Однако три страны Евросоюза уже выступили против этой инициативы. По данным газеты Corriere della Sera, Италия и Франция вслед за Бельгией против передачи Украине замороженных российских активов в рамках «репарационного кредита».

До этого юрист Вероника Сиверова заявила, что не существует способа, по которому Еврокомиссия смогла бы законно изъять замороженные в Европе российские активы. Эксперт отметила, что предложение европейских чиновников по выдаче Украине «репарационного кредита» под замороженные активы РФ нарушает основополагающее право, а именно суверенный иммунитет.

