Юрист заявила о незаконности любого использования российских активов

Юрист Сиверова: ЕК не сможет законно использовать замороженные российские активы
Jana Rodenbusch/Reuters

Не существует способа, по которому Еврокомиссия (ЕК) смогла бы законно изъять замороженные в Европе российские активы. Об этом заявила РИА Новости юрист Вероника Сиверова.

Эксперт отметила, что предложение европейских чиновников по выдаче Украине «репарационного кредита» под замороженные активы РФ нарушает основополагающее право, а именно суверенный иммунитет.

По словам юриста, страны ЕС понимают, что выдача кредита под активы России является рискованным вариантом, поэтому рассматривают возможность обмена средств на облигации. Сиверова пояснила, что эта схема предусматривает перевод российских денег из бельгийского депозитария Euroclear в компанию специального назначения (SPV), принадлежащую правительствам стран Евросоюза. В обмен ЕК выдаст Euroclear бескупонные облигации.

Такой подход позволит странам ЕС избежать прямой конфискации российских активов и привлечь рынок капитала для поддержки Украины. Однако, как указала Сиверова, международные суды могут признать незаконным даже вариант с облигациями. А без общеевропейских гарантий вся финансовая и юридическая ответственность за использование активов РФ ляжет на Бельгию и Euroclear, резюмировала эксперт.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пообещал блокировать конфискацию российских активов, если ЕС не разделит риски от ответных действий Москвы.

По данным газеты Corriere della Sera, Италия и Франция вслед за Бельгией выступили против передачи Украине замороженных российских активов в рамках «репарационного кредита». В публикации говорится, что в Париже и Риме обеспокоены из-за возможной финансовой ответственности в случае, если использование активов РФ признают незаконным.

Ранее бывший вице-премьер Сербии дал совет России по спасению замороженных в ЕС активов.

