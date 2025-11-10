Премьер Пакистана посетит Россию

Премьер Пакистана планирует совершить визит в Россию в первом квартале 2026 года

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф планирует совершить визит в Россию в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил новый посол исламской республики в Москве Файсал Нияз Тирмизи, передает ТАСС.

«Мы работаем над визитом премьер-министра в Российскую Федерацию, который пройдет в первом квартале 2026 года», — сказал дипломат в ходе встречи с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым.

Он также высоко оценил развитие сотрудничества между двумя странами.

2 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Пакистан был и остается партнером России. Глава государства подчеркнул, что российская сторона дорожит отношениями, которые сложились между двумя странами.

Кроме того, Путин пригласил премьера Пакистана посетить РФ в ноябре. Он предложение российского лидера принял, на русском языке ответив: «Спасибо, это очень хорошо».

Ранее в Пакистане заявили, что Россия показала всему миру свою победу над санкциями.