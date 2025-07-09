Россия продемонстрировала всему миру, что ее экономика продолжает успешно развиваться в условиях санкций. Об этом заявил ТАСС спецпомощник премьера Пакистана по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан.

«Видите ли, я думаю, что Россия доказала и показала миру, что, несмотря на эти санкции, все идет хорошо», — подчеркнул он.

Спецпомощник премьера Пакистана добавил, что в течение своего пребывания в Москве увидел ряд признаков того, что экономика России «работает хорошо, несмотря на санкции».

7 июля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщал, что Евросоюз координирует усилия с американскими сенаторами и готовится ввести «самые жесткие санкции» против РФ с 2022 года. По его словам, в том числе рестрикции затронут нефтяные доходы Москвы, а также российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают обходить ограничительные меры.

Ранее в Совфеде посоветовали ЕС «не надорваться» при принятии новых санкций.