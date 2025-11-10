В МИД РФ рассказали, что Индия закупает российскую нефть на фоне угроз США

Индия продолжает закупать российскую нефть. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает «Интерфакс».

«Могу сказать, что Индия продолжает закупать российскую нефть», — сказал он, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности заявления президента США Дональда Трампа о том, что Индия практически прекратила закупать нефть из России.

До этого Трамп заявил, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти. По словам американского президента, он разговаривал с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».

16 октября в Белом доме сообщили, что Индия сократила импорт российской нефти на 50% после «продуктивных дискуссий» с США.

Ранее танкер с российской нефтью замедлил ход на пути в Индию.