В Кремле призвали не обращать внимание на заявления о «пропаже» Лаврова

Песков: Лавров активно работает и принимает участие в публичных мероприятиях
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров активно работает и продолжает принимать участие в публичных мероприятиях, несмотря на заявления зарубежной прессы о том, что дипломат якобы «пропал» из публичного пространства.

«Сергей Викторович продолжает работать, работать активно. Эти все сообщения абсолютно ложны, не надо на них обращать внимание. Все нормально», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Лаврова можно будет увидеть на грядущих публичных мероприятиях.

7 ноября Песков опроверг сообщения западных и украинских СМИ о том, что министр иностранных дел России утратил расположение президента Владимира Путина. Он назвал подобные заявления газет «полной ложью».

Поводом для подобных публикаций в СМИ стало отсутствие Лаврова на совещании президента с постоянными членами Совета безопасности 5 ноября. Некоторые издания предположили, что это может быть связано с его исключением из состава делегации России на саммите G20.

Газета «Коммерсантъ» отмечала, что Лавров действительно не присутствовал на совещании, однако, по данным журналиста кремлевского пула Андрея Колесникова, его отсутствие было согласовано заранее.

Ранее в Кремле рассказали, кто тормозит мирный процесс по Украине.

