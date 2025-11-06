Отсутствие Лаврова на оперативном заседании Совбеза России объяснили

Оперативное заседание Совета безопасности России, которое провел президент РФ Владимир Путин, прошло без главы министерства иностранных дел (МИД) страны Сергея Лаврова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Они утверждают, что глава внешнеполитического ведомства «согласованно отсутствовал».

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи он потребовал от министерства обороны, внешнеполитического ведомства, гражданских ведомств и специальных служб внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Российский лидер подчеркнул, что РФ соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует его нарушать. Однако страна готова принять ответные меры, если другие участники соглашения возобновят проведение испытаний.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав». Американский лидер пошел на такой шаг после того, как его российский коллега Владимир Путин объявил об испытании в РФ ракеты «Буревестник».

Ранее Путин назвал серьезным вопросом слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний.