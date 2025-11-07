На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кремль опроверг слухи о потере доверия Путина к Лаврову

Песков заявил, что Лавров продолжает работу в должности министра
true
true
true
close
Hasnoor Hussain/Reuters

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг сообщения западных и украинских СМИ о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы утратил расположение президента Владимира Путина.

«В этих сообщениях действительности не соответствует ничего», — сказал он, отвечая на вопрос на брифинге.

Он назвал подобные заявления газет «полной ложью». Песков подчеркнул, что Лавров продолжает исполнять обязанности министра иностранных дел. По его словам, никаких оснований говорить о потере доверия к главе МИД нет.

Поводом для подобных публикаций в СМИ стало отсутствие Лаврова на совещании президента с постоянными членами Совета безопасности 5 ноября. Некоторые издания предположили, что это может быть связано с его исключением из состава делегации России на саммите G20.

Газета «Коммерсантъ» отмечала, что Лавров действительно не присутствовал на совещании, однако, по данным журналиста кремлевского пула Андрея Колесникова, его отсутствие было согласовано заранее.

Ранее Путин назвал серьезным вопросом слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний.

