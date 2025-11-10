Названы даты визита депутатов бундестага в Россию

Визит депутатов немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Россию состоится на текущей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из немецких парламентариев Райнера Ротфусса.

«Да, визит пройдет с 13 по 16 ноября», — сказал депутат.

Предполагается, что парламентарии посетят симпозиум в формате »БРИКС – Европа» в Сочи. Вместе с Ротфуссом планируют отправиться депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре, председатель саксонского отделения АдГ Йорг Урбан, а также депутат Европарламента Ханс Нойхофф.

По данным издания Süddeutsche Zeitung, тема поездки в Россию обострила разногласия внутри АдГ. В настоящее время в руководстве партии наметился раскол из-за разных позиций по вопросу отношений с РФ.

В то же время «Альтернатива для Германии» остается самой популярной партией в ФРГ и удерживает первое место по опросам уже более двух месяцев.

Ранее президент Германии заявил об угрозе демократии в стране.