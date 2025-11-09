На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Германии заявил об угрозе демократии в стране

Штайнмайер: демократия в ФРГ под угрозой, как никогда, после объединения страны
Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что такой серьезной угрозы демократии в ФРГ, как сейчас, еще не было со времен объединения страны. Об этом сообщает издание The Local.

«Сейчас угроза исходит от правоэкстремистских сил, которые нападают на нашу демократию и получают одобрение у населения», — добавил Штайнмайер.

Он отметил, что популисты и экстремисты высмеивают демократические институты и отравляют дискуссии в Германии, а также наживаются на страхах. Штайнмайер рассказал, что в этой ситуации следует действовать, ведь германская демократия не обречена на капитуляцию.

3 ноября сопредседатели правой партии ФРГ «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Алиса Вайдель и Тино Крупалла прокомментировали поджог автомобиля депутата Бернда Бауманна в Гамбурге. По словам немецких политиков, нападение на одного из ведущих представителей крупнейшей оппозиционной фракции – это прямое нападение на демократию в Германии.

Ранее Мерц поставил немцев перед выбором между реформами и экономическим кризисом.

