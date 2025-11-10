Токаев и Мантуров обсудили направления сотрудничества Казахстана и РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым обсудил ключевые направления сотрудничества стран в контексте предстоящего визита в Москву. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Токаев подчеркнул важность предстоящего визита в Россию и выразил уверенность в том, что переговоры будут успешными.

«Глава государства обратил внимание на активную и скоординированную работу правительств двух стран, благодаря которой Россия неизменно остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана», — говорится в заявлении.

До этого Токаев заявил, что в ходе визита в Москву 12 ноября будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества между Казахстаном и Россией.

В октябре президент Казахстана предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину обсудить ряд совместных проектов, в числе которых строительство атомной электростанции.

Ранее пресс-секретарю Токаева пришлось доказывать, что тот встречался с Трампом.