Глава МИД Турции назвал основную проблему для мирного решения конфликта на Украине

В МИД Турции назвали контроль над ДНР основной проблемой для мира на Украине
Dilara Senkaya/Reuters

Через несколько месяцев может появиться возможность для урегулирования конфликта на Украине, сообщил в интервью TRT Haber глава МИД Турции Хакан Фидан.

Дипломат заявил, что основная проблема сейчас заключается в контроле над территорией Донецкой народной республики (ДНР): Украина не выводит оттуда войска, а РФ требует полного контроля над регионом.

«У обеих сторон есть свои аргументы. Конечно, эти аргументы нужно сопоставить», — сказал министр.

Он упомянул и альтернативные варианты, которые обсуждал с европейцами и американцами. Они могли бы объединить Москву и Киев. Министр не стал вдаваться в детали. Он считает, что эти сценарии «слишком подробны, слишком неуместны здесь и могут раздражать».

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине будет решен «так или иначе». Он считал, что урегулировать украинский конфликт «будет легко, но это оказалось сложно».

Ранее в США обвинили Москву в отказе от переговоров по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
