МИД Турции: при урегулировании конфликта на Украине нужно учитывать реалии на фронте

Мирные усилия, направленные на решение российско-украинского конфликта, должны учитывать реалии на фронте и интересы сторон. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров со своей финской коллегой Элиной Валтонен, передает ТАСС.

«Крайне важно, чтобы эти усилия основывались на реалистичном подходе, отражали интересы сторон, соответствовали динамике ситуации на фронте и обстановке», — сказал министр.

31 октября газета Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимром Путиным в Будапеште после того, как Москва отправила Вашингтону меморандум со своим видением урегулирования конфликта. По его данным, Трамп «не был впечатлен» позицией российской стороны. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил американскому лидеру, что Москва не проявляет готовности к переговорам.

5 ноября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что условия для организации встречи президентов РФ и США пока не обеспечены.

Ранее в США заявили, что ждут помощи в решении конфликта на Украине.