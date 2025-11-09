На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу прибыл в Египет

Шойгу прилетел в Каир для переговоров с руководством Египта
Алексей Никольский/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации в воскресенье, 9 июня, прилетел в Каир для проведения переговоров с высшим политическим и военным руководством Египта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

По ее информации, во время визита Шойгу встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, его советником по национальной безопасности Файзой Эль-Нагой, главой МИД Бадром Абдель Аты, министром обороны и военной промышленности Абдель Магидом Сакром и руководителями других силовых структур и специальных служб.

Как заявили в пресс-службе, стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес, а также выскажут мнения по актуальным региональным и международным вопросам.

«В числе приоритетных направлений — обсуждение перспектив реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в сферах военного и военно-технического сотрудничества», — отметили в аппарате Совбеза.

Там добавили, что стороны также поговорят о путях активизации диалога по линии правоохранительных ведомств и специальных служб с акцентом на обеспечение информационной безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом. Особое внимание будет уделено продвижению стратегических российских проектов, в первую очередь в торгово-экономической и энергетической сферах, а также в области обеспечения продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что Египет планирует расширить направления российского туризма.

