Глава минфина США оценил инициативу Трампа по раздаче гражданам $2 тысяч

Бессент: обещанные Трампом дивиденды могут быть реализованы разными способами

Анонсированные президентом США Дональдом Трампом дивиденды в размере $2 тыс. на человека могут быть реализованы разными способами, в том числе путем налоговых послаблений. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью ABC.

Министр рассказал, что пока еще не обсуждал данную инициативу с Трампом.

«Это могут быть просто налоговые послабления, которые мы видели в повестке президента: отмена налога на чаевые, отмена налога на сверхурочную работу, отмена налога на социальное обеспечение, возможность вычета по автокредитам», — рассказал Бессент.

До этого Трамп пообещал заплатить всем американцам более $2 тыс. за счет средств, полученных от взимания пошлин.

