На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава минфина США оценил инициативу Трампа по раздаче гражданам $2 тысяч

Бессент: обещанные Трампом дивиденды могут быть реализованы разными способами
true
true
true
close
Hasnoor Hussain/Reuters

Анонсированные президентом США Дональдом Трампом дивиденды в размере $2 тыс. на человека могут быть реализованы разными способами, в том числе путем налоговых послаблений. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью ABC.

Министр рассказал, что пока еще не обсуждал данную инициативу с Трампом.

«Это могут быть просто налоговые послабления, которые мы видели в повестке президента: отмена налога на чаевые, отмена налога на сверхурочную работу, отмена налога на социальное обеспечение, возможность вычета по автокредитам», — рассказал Бессент.

До этого Трамп пообещал заплатить всем американцам более $2 тыс. за счет средств, полученных от взимания пошлин.

В октябре сообщалось, что губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроект по созданию бюро по репарациям для потомков американских темнокожих рабов.

Также Колумбийский университет Нью-Йорка оказался должен выплатить компенсацию из-за того, что его сотрудники-евреи стали жертвами дискриминации.

Ранее Трамп поручил направить все средства на зарплаты военным на фоне шатдауна.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами