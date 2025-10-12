На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США раздадут деньги потомкам чернокожих рабов

Калифорния первой в истории США решила создать бюро репараций за рабство
Depositphotos

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроект по созданию бюро по репарациям для потомков американских темнокожих рабов. Об этом сообщили на сайте нормативных актов штата.

Закон утверждает работу постоянного агентства для предоставления репараций потомкам рабов.

Данный шаг должен положить начало выстраиванию устойчивых институциональных механизмов, которые направлены на достижение институционального и экономического равенства, уверены законодатели.

Недавно Колумбийский университет Нью-Йорка выплатит компенсацию из-за того, что его сотрудники-евреи стали жертвами дискриминации. По словам президента США Дональда Трампа, его администрация достигла «исторического соглашения» с вузом, который согласился выплатить $20 млн компенсаций пострадавшим от дискриминации и десятикратно больше — $200 млн — в качестве штрафа.

30 июня что администрация США направила руководству Гарвардского университета официальное письмо с обвинениями в бездействии на фоне роста антисемитских инцидентов в кампусе.

Ранее в США педиатра обязали выплатить больше $1,6 млрд за сексуальное насилие над пациентами.

