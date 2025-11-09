Трамп пообещал каждому американцу более $2 тысяч за счет пошлин

Президент США Дональд Трамп пообещал заплатить всем американцам более $2 тысяч за счет средств, полученных от взимания пошлин. Об этом глава Белого дома написал в Truth Social.

По мнению Трампа, люди, выступающие против пошлин, являются дураками. Он утверждает, что теперь США являются самой богатой и уважаемой страной в мире с почти нулевой инфляцией, а также рекордной ценой акций на каждом фондовом рынке. Американский президент добавил, что по всей стране растут рекордные инвестиции в государство, заводы и фабрики.

Трамп подчеркнул, что взимание пошлин с импорта позволит покрыть государственный долг, который достигает $37 триллионов.

