Трамп поручил направить все средства на зарплаты военным на фоне шатдауна

Президент США Дональд Трамп поручил шефу Пентагона Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат военнослужащим. Об этом глава Белого дома заявил в социальной сети Truth Social.

«Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить нашему министру обороны Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат нашим военнослужащим 15 октября. Мы нашли средства для этого, и министр Хегсет будет использовать их, чтобы выплатить зарплаты нашим войскам», — написал президент.

1 октября в США работа правительства была приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

10 октября телеканал CNN сообщил, что американские военные получат $1 млн от некоммерческой организации для участия в ежегодной конференции Ассоциации сухопутных войск (AUSA), которая состоится на следующей неделе. Источник канала в армии назвал ситуацию странной, отметив, что офицеры получают деньги на мероприятие в то время, как личному составу не выплачивают зарплату из-за приостановки работы правительства.

Ранее Трамп назвал приостановку работы правительства результатом «атаки камикадзе».