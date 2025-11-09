Спецпредставитель Путина получил премию «Эмблема Мундус»

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в социальной сети Х, что в Дубае ему вручили премию «Эмблема Мундус» за содействие диалогу и миру между народами.

«Удостоен премии «Эмблема Мундус» на IV Дубайском оперном балу в знак признания усилий по содействию конструктивному диалогу, сотрудничеству, культурных мостов и мира между народами», — написал он.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении новых санкций против российских чиновников. В частности, ограничения введены против главы РФПИ.

29 октября Дмитриев говорил, что украинский конфликт может закончиться в течение года. По его словам, Москва и Вашингтон близки к «дипломатическому решению» этого конфликта.

Спецпредставитель Путина отмечал, что у РФ сильная позиция, российская сторона настроена на мир, однако в переговорах всегда важен поиск компромиссов.

Ранее Дмитриев заявлял, что сегодня «мир стал намного безопаснее».