На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине ввели санкции против Кирилла Дмитриева

Зеленский ввел санкции против главы РФПИ Кирилла Дмитриева
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Владимир Зеленский сообщил о введении нового пакета «особых» санкций, направленных против российских должностных лиц, близких к президенту Владимиру Путину. В частности, в санкционный список включен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отметил украинский лидер в Telegram-канале.

По словам Зеленского, эти меры являются ответом на аналогичные санкции, введенные Россией против украинских чиновников, включая премьер-министра. Он также заявил о намерении представить международным партнерам новые предложения по усилению санкционного давления на Россию.

Кроме того, Зеленский объявил об открытии нового направления в санкционной войне, нацеленного на сферу российской культуры.

«Начинаем также и работу в отношении российских издательств, которые работают на оправдание агрессии и распространение российской пропаганды в мире», — заявил украинский лидер.

Согласно информации, опубликованной на сайте офиса президента Украины, под санкции, помимо Кирилла Дмитриева, попали экс-глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, новый руководитель пятой службы ФСБ Алексей Комков и начальник управления Главного управления Генерального штаба РФ Александр Зорин.

Ранее Россия ввела экономические санкции против премьера Украины Свириденко.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами