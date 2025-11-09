На Украине ввели санкции против Кирилла Дмитриева

Владимир Зеленский сообщил о введении нового пакета «особых» санкций, направленных против российских должностных лиц, близких к президенту Владимиру Путину. В частности, в санкционный список включен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отметил украинский лидер в Telegram-канале.

По словам Зеленского, эти меры являются ответом на аналогичные санкции, введенные Россией против украинских чиновников, включая премьер-министра. Он также заявил о намерении представить международным партнерам новые предложения по усилению санкционного давления на Россию.

Кроме того, Зеленский объявил об открытии нового направления в санкционной войне, нацеленного на сферу российской культуры.

«Начинаем также и работу в отношении российских издательств, которые работают на оправдание агрессии и распространение российской пропаганды в мире», — заявил украинский лидер.

Согласно информации, опубликованной на сайте офиса президента Украины, под санкции, помимо Кирилла Дмитриева, попали экс-глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, новый руководитель пятой службы ФСБ Алексей Комков и начальник управления Главного управления Генерального штаба РФ Александр Зорин.

Ранее Россия ввела экономические санкции против премьера Украины Свириденко.