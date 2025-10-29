Глава РФПИ Дмитриев заявил, что конфликт на Украине может кончиться в течение года

Reuters: Дмитриев заявил, что в течение года на Украине наступит мир

Украинский конфликт может кончиться в течение года. Такую оценку возможности урегулирования ситуации на Украине дал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, передает Reuters.

«Я верю в это», — ответил Дмитриев на вопрос о том, возможно ли достижение мира на Украине в течение года.

Как пишет Reuters, находясь в США, Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон близки к «дипломатическому решению» украинского конфликта.

24 октября Кирилл Дмитриев прибыл в США после введения американским руководством новых санкций в отношении РФ. Он прилетел в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями администрации президента страны Дональда Трампа.

По его словам, американская администрация очень хочет понять позицию Москвы. По его словам, хозяин Белого дома и его специальный посланник Стивен Уиткофф имеют «большое желание понять логику российских властей». Он добавил, что только через понимание логики можно ей или следовать или ее модифицировать и предлагать что-то другое.

Ранее в Кремле оценили важность неформальных контактов Москвы и Вашингтона.