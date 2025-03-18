Спецпредставитель Путина заявил, что сегодня «мир стал намного безопаснее»

Глава РФПИ Дмитриев: под руководством Путина и Трампа сегодня мир стал безопаснее

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сегодня мир стал безопаснее под руководством президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Под руководством президента Путина и президента Трампа сегодня мир стал намного безопаснее!» — написал Дмитриев.

К публикации он добавил слова «исторически» и «эпически».

Несколько минут назад завершился телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Это второй разговор двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле уточнили, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. О чем будут говорить президенты и чего в Москве ожидают от предстоящего звонка — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии не исключили, что Путин заставил ждать Трампа разговора по телефону.