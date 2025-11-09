На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: в Нью-Йорке пытаются предотвратить вторжение войск Трампа

Politico: в Нью-Йорке готовятся к вторжению в город Нацгвардии
Shutterstock

Нью-Йорк готовится к введению войск Национальной гвардии США в город. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что широкий круг наиболее видных нью-йоркцев в течение нескольких недель встречался за кулисами, чтобы спланировать возможность отправки президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорк бойцов Нацгвардии или федеральных агентов.

Издание отмечает, что губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, встревоженная возможными действиями американского лидера в ответ на избрание мэром города Зохрана Мамдани, разработала виртуальную военную комнату. Там она провела ряд бесед с представителями правоохранительных органов, чиновниками, бизнесменами и крупными активистами. Таким образом она хочет остановить или, по крайней мере, смягчить любое федеральное вторжение в Нью-Йорк.

4 ноября 34-летний социалист Мамдани победил на выборах главы Нью-Йорка, набрав более 50% голосов. В своей предвыборной программе он обещал поднять налоги для богатых жителей города и резко критиковал действия Израиля в отношении Палестины. Противники Мамдани считают, что он мечтает, чтобы город жил по законам шариата.

Дональд Трамп назвал победу Мамдани потерей части суверенитета США. При этом глава Белого дома пообещал, что с этой проблемой «разберутся».

Ранее израильский министр призвал евреев покинуть Нью-Йорк из-за нового мэра Мамдани.

Второй срок Трампа
