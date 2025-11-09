На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии назвали условие для проведения саммита США — Россия

Сийярто: саммит США — РФ состоится при любом миротворческом соглашении по Украине
true
true
true
close
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште будет возможна, если они достигнут какого бы то ни было соглашения по ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана в ходе визита в Вашингтон, передает ТАСС.

«Саммит состоится, если будет достигнуто какое-то соглашение, которое приведет к завершению войны, продолжающейся по соседству с нами уже три с половиной года», — сказал Сийярто в интервью радиостанции Kossuth.

Сийярто, присутствовавший на переговорах Орбана и американского лидера в Белом доме, отметил, что Трамп твердо намерен продолжать миротворческие усилия, однако назвать конкретную дату встречи с российским президентом пока никто не может.

Двумя днями ранее Сийярто заявлял, что до встречи российского и американского президентов в Будапеште могут пройти «недели, даже месяцы». Он также называл фантастической новость о возможной встрече двух лидеров.

Трамп анонсировал возможность встречи с Путиным в Будапеште после телефонного разговора с ним, состоявшегося 16 октября.

Ранее встречу Путина и Трампа в Венгрии назвали троллингом Евросоюза.

Переговоры о мире на Украине
