На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США оценили попытки Европы «взбесить» Россию

Подполковник Дэвис: попытки Европы разозлить Россию не остановят ее
true
true
true
close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Европейские лидеры своими воинственными заявлениями пытаются разозлить Россию, однако у них ничего не выйдет, Москву это не остановит. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Все ведущие европейские страны продолжают использовать военный нарратив. <…> Они могут и дальше пытаться взбесить Россию, но ее это не остановит», — считает Дэвис.

По оценке эксперта, Западу стоит обратить внимание на российские системы вооружения, чтобы понять, как складывается ситуация в зоне проведения спецоперации.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к президенту России Владимиру Путину с предупреждением о недопустимости использования ядерного оружия. В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон говорил, что Европе нужно готовиться к долгосрочной изоляции России, в том числе и в Балтийском море.

Также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призывала послать России «четкий сигнал» о том, что она «просчиталась» в конфликте на Украине.

Ранее глава МИД Австрии назвала условия для мира на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами