Премьер Швеции призвал Европу готовиться к долгосрочной изоляции России

Премьер Швеции Кристерссон: мы должны готовиться к долгосрочной изоляции России
Yves Herman/Reuters

Европе нужно готовиться к долгосрочной изоляции России на фоне продолжения украинского конфликта. Об этом по итогам встречи с главой эстонского кабмина Кристеном Михалом заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон, передает ERR.

«Мы никогда не имели большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию. Это наше море. Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и остальные страны Европейского союза должны готовиться к долгосрочной изоляции России. Вск не завершится этой войной», — подчеркнул он.

Кристерссон добавил, что Швеция не наивна в отношении России. Он также сказал о необходимости усиления сдерживания и ограничения действий российского подводного флота в Балтийском море.

В начале октября помощник президента России Николай Патрушев указал на необходимость усиления Военно-морского флота России в ответ на агрессивное поведение западных стран в Балтийском и Черном морях.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО усилит военное присутствие в Балтийском регионе после обнаружения беспилотников в небе над Данией.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
