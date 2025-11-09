Глава МИД Австрии назвала условия для мира на Украине

Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер: мир не может быть заключен без мнения Украины

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что пришло время завершить конфликт на Украине, однако мир должен быть всесторонним, прочным и устойчивым, с гарантиями безопасности Киеву. Ее слова приводит «Укринформ».

По ее словам, конфликт России и Украины, продолжающийся более 1200 дней, фундаментально изменил Европу, и пришло время его завершить. Москва должна «по-настоящему» сесть за стол переговоров, утверждает политик.

«Мир, конечно, должен быть всесторонним, справедливым и устойчивым, подкрепленным прочными гарантиями безопасности», — заявила Майнль-Райзингер.

Она подчеркнула, что на Украине не может быть мира без учета мнения Украины, а в Европе не может быть безопасности без европейцев. Майнль-Райзингер заверила, что Австрия продолжит поддерживать Украину, в частности, относительно намерений Киева присоединиться к ЕС.

До этого глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига заявил, что Украина и союзники должны оказать на президента России Владимира Путина давление, которое «заставит» его «остановиться» и прекратить боевые действия.

