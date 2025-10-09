На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас захотела послать сигнал Путину: «Вы просчитались!»

Глава дипломатии ЕС Каллас призвала послать сигнал России, что она просчиталась
true
true
true
close
Carlos Jasso/Reuters

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала послать России «четкий сигнал» о том, что она «просчиталась» в конфликте на Украине. Ее слова приводит немецкая газета Die Zeit.

«Россия сильна в войне на истощение. [Президент России Владимир] Путин делает ставку на эту «способность». Он считает, что обладает большей выносливостью, чем европейцы, но он ошибается», — заявила Каллас.

Согласно ее утверждению, у России якобы «скоро возникнут проблемы».

«Мы должны послать четкий сигнал: вы просчитались! Время просто не на вашей стороне», — сказала глава дипломатии ЕС.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Владимир Путин также заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее глава дипломатии ЕС назвала свое видение «победы» Украины.

