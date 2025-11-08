«Тикайте, хлопцы!»: Захарова высказалась о рекордном дезертирстве в ВСУ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова двумя словами отреагировала на сообщения о рекордных показателях дезертирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом дипломат заявила в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.

«Я бы назвала этот процесс двумя словами, одной запятой и восклицательным знаком: «Тикайте, хлопцы!», — сказала представитель российского дипломатического ведомства.

7 ноября бывший народный депутат и командир роты БПЛА Игорь Луценко сообщил, что в октябре ВСУ установили рекорд по числу бежавших из армии военнослужащих. По его информации, ряды армии покинули 21,6 тысячи человек. Он уточнил, что это только официальные цифры.

В этот же день Захарова заявила, что официальные данные Генеральной прокуратуры Украины свидетельствуют о том, что ряды армии страны ежемесячно покидают до 18 тысяч дезертиров. Дипломат обратила внимание, что с февраля 2022 года в республике завели более 230 тысяч уголовных дел в связи с самовольным оставлением воинской части.

Ранее СМИ раскрыли причины массового дезертирства в ВСУ.