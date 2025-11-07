В октябре ВСУ установили рекорд по числу бежавших из армии военнослужащих

Командир роты Луценко: в октябре из ВСУ бежали более 21 тысячи человек

В октябре Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили рекорд по числу бежавших из армии военнослужащих, ряды армии покинули 21 602 человека. Об этом сообщил в соцсети бывший народный депутат и командир роты БПЛА Игорь Луценко.

Он уточнил, что это только официальные цифры. В действительности же много случаев самовольного ухода части или дезертирства не регистрируются, отметил экс-депутат.

Луценко добавил, что ВСУ от месяца к месяцу теряют все больше людей из-за дезертирства и бегства из частей. Это все, по его словам, представляет реальную угрозу для существования Украины.

За последний год ряды украинской армии самовольно оставили в два раза больше военных, чем за первые 2,5 года российско-украинского конфликта, уточнил бывший парламентарий.

5 ноября сообщалось, что под Красноармейском в ДНР началась массовая сдача в плен украинских солдат. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На оккупированной территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники.

Ранее украинский военный рассказал, почему сдался в российский плен.