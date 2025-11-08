Россия не получила разъяснений о ядерных испытаниях США

Лавров: разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях по дипканалам не было

Россия не получила по дипломатическим каналам разъяснения слов президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Нет, пока каких-либо объяснений, что имел в виду президент Дональд Трамп, когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний, мы по дипломатической линии не получили», — сказал он.

30 октября Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав».

5 ноября президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, в ходе которого он поручил министерству обороны и другим ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

6 ноября в ходе встречи с президентом Румынии Никушором Даном генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не стоит обращать внимание на заявления Путина о возможных готовящихся ядерных испытаниях. Однако не все западные эксперты разделяют подобное мнение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

