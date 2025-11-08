На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генерал рассказал о состоянии полигона на Новой Земле перед ядерными испытаниями

Генерал Верховцев: полигон на Новой Земле готов к началу ядерных испытаний
true
true
true
close
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Полигон на архипелаге Новая Земля поддерживается в готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний, для их начала нужно лишь решение руководства России. Об этом заявил ТАСС бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев.

Если США начнут подготовку к проведению ядерных испытаний на полигоне Невада, то Россия узнает об этом заранее, так как переброску оборудования невозможно скрыть, отметил военный.

По оценке генерала, эффективность и надежность российских ядерных боеприпасов как минимум ни в чем им не уступают, а в некоторых аспектах даже превосходят американские аналоги.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав».

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, в ходе которого он поручил министерству обороны и другим ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

6 ноября в ходе встречи с президентом Румынии Никушором Даном генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не стоит обращать внимание на заявления Путина о возможных готовящихся ядерных испытаниях. Однако не все западные эксперты разделяют подобное мнение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Евросоюзе предостерегли Россию от новой гонки ядерных вооружений.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами