Генерал рассказал о состоянии полигона на Новой Земле перед ядерными испытаниями

Полигон на архипелаге Новая Земля поддерживается в готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний, для их начала нужно лишь решение руководства России. Об этом заявил ТАСС бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев.

Если США начнут подготовку к проведению ядерных испытаний на полигоне Невада, то Россия узнает об этом заранее, так как переброску оборудования невозможно скрыть, отметил военный.

По оценке генерала, эффективность и надежность российских ядерных боеприпасов как минимум ни в чем им не уступают, а в некоторых аспектах даже превосходят американские аналоги.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав».

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, в ходе которого он поручил министерству обороны и другим ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

6 ноября в ходе встречи с президентом Румынии Никушором Даном генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не стоит обращать внимание на заявления Путина о возможных готовящихся ядерных испытаниях. Однако не все западные эксперты разделяют подобное мнение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Евросоюзе предостерегли Россию от новой гонки ядерных вооружений.