Орбан пошутил о «переманивании» пресс-секретаря Трампа во время встречи в Вашингтоне

Во время встречи в Вашингтоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в шутливой форме предложил «взять в аренду» пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт. Президент США Дональд Трамп ответил согласием, поддержав игривый тон диалога, передает РИА Новости.

«Можно мне ее иногда?» — спросил Орбан, обращаясь к Трампу.

Трамп обратился к Левитт, отметив, что премьер Венгрии хочет, чтобы та работала на него.

«И я согласен. Это очень хорошее решение», — ответил американский лидер.

Эпизод произошел во время обсуждения цен на продукты питания. Трамп, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул улучшение ситуации по сравнению с периодом администрации Байдена. Левитт, вернувшись в кабинет, эмоционально поддержала президента, отметив недостаточное освещение достижений его администрации в СМИ.

Виктор Орбан в пятницу прибыл в Белый дом для встречи с Трампом.

Президент США назвал продолжающиеся боевые действия на Украине причиной того, почему его саммит с российским лидером Владимиром Путиным все еще не состоялся. Однако американский лидер выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева удастся завершить в недалеком будущем. В то же время Трамп отметил, что на его встречу с Владимиром Путиным в Венгрии есть «очень хороший» шанс.

