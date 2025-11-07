На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан пошутил о «переманивании» пресс-секретаря Трампа во время встречи в Вашингтоне

Орбан в шутку попросил Трампа отдать ему пресс-секретаря Белого дома Левитт
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Во время встречи в Вашингтоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в шутливой форме предложил «взять в аренду» пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт. Президент США Дональд Трамп ответил согласием, поддержав игривый тон диалога, передает РИА Новости.

«Можно мне ее иногда?» — спросил Орбан, обращаясь к Трампу.

Трамп обратился к Левитт, отметив, что премьер Венгрии хочет, чтобы та работала на него.

«И я согласен. Это очень хорошее решение», — ответил американский лидер.

Эпизод произошел во время обсуждения цен на продукты питания. Трамп, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул улучшение ситуации по сравнению с периодом администрации Байдена. Левитт, вернувшись в кабинет, эмоционально поддержала президента, отметив недостаточное освещение достижений его администрации в СМИ.

Виктор Орбан в пятницу прибыл в Белый дом для встречи с Трампом.

Президент США назвал продолжающиеся боевые действия на Украине причиной того, почему его саммит с российским лидером Владимиром Путиным все еще не состоялся. Однако американский лидер выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева удастся завершить в недалеком будущем. В то же время Трамп отметил, что на его встречу с Владимиром Путиным в Венгрии есть «очень хороший» шанс.

Ранее Орбан указал на огромную ошибку Запада, приведшую к конфликту на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами