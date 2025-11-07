На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан указал на огромную ошибку Запада, приведшую к конфликту на Украине

Орбан: конфликт на Украине вызван огромной ошибкой Запада
Marton Monus/Reuters

Западные страны несколько лет назад допустили большую ошибку в вопросе конфликта на Украине, и теперь необходимо остановить происходящее. Об этом заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, пишет РИА Новости.

«Это была огромная ошибка, то, что мы, то есть Запад, совершили несколько лет назад, и нужно остановить это», — сказал он.

Орбан отметил, что понимает решимость Трампа сделать все возможное для прекращения боевых действий, и подчеркнул, что прибыл в Вашингтон, чтобы оказать содействие мирным инициативам американского лидера.

По словам венгерского премьера, только США и Венгрия действительно стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине, при этом «другие государства предпочитают продолжать войну». По мнению Орбана, такая позиция большинства западных стран объясняется ошибочной верой в возможность победы Украины на фронте. Премьер назвал это неверным пониманием текущей ситуации.

Перед встречей с Орбаном Трамп назвал продолжающиеся боевые действия на Украине причиной того, почему его саммит с российским лидером Владимиром Путиным все еще не состоялся. Однако американский лидер выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева удастся завершить в недалеком будущем.

Ранее Трамп заявил, что Орбан знает и понимает Путина.

