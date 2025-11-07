Трамп назвал желаемое место встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп хочет сохранить Будапешт в качестве возможного места для новой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, передает ТАСС.

«Ну, я бы хотел оставить ее в Венгрии, в Будапеште. Эту встречу. Оказалось, что я не хотел проведения этой встречи, поскольку не думал, что [на ней] произойдет нечто значительное. Но, если мы ее проведем, то я бы хотел, чтобы она состоялась в Будапеште», — сказал Трамп.

Также американский президент подчеркнул, что на его встречу с Путиным в Будапеште всегда есть шанс.

23 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменил переговоры с российским коллегой, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как посчитал, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

Комментируя ситуацию, Путин отметил, что проведение саммита в Венгрии без предварительной подготовки было бы ошибкой. Он добавил, что речь идет скорее о переносе переговоров, а не об их отмене.

Ранее Орбан назвал две страны, которые стремятся к миру на Украине.