На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Канады пообещал арестовать Нетаньяху

Карни пообещал выполнить ордер МУС на арест Нетаньяху, если он окажется в Канаде
true
true
true
close
Amber Bracken/Reuters

Канада арестует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на основании ордера Международного уголовного суда (МУС), если он окажется на территории страны. Об этом сообщил канадский премьер-министр Марк Карни в интервью агентству Bloomberg, передает The Times of Israel.

Нетаньяху и бывший министр обороны Израиля Йоав Галант обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа. Еврейское государство эти обвинения отвергает.

Отвечая на вопрос, арестует ли Канада Нетаньяху в соответствии с ордером МУС, Карни решительно ответил «да», но не вдался в подробности.

Премьер-министр в интервью также рассказал, что признание палестинского государства было приоритетом его политики.

Карни объяснил, что он принял решение о признании, поскольку «действия правительства Нетаньяху были явно направлены на то, чтобы положить конец любой возможности создания палестинского государства в нарушение Устава ООН и противоречили политике канадского правительства любого политического толка с 1947 года».

Ранее Нетаньяху изменил свой маршрут в США во избежание ареста по ордеру МУС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами