Премьер Канады пообещал арестовать Нетаньяху

Карни пообещал выполнить ордер МУС на арест Нетаньяху, если он окажется в Канаде

Канада арестует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на основании ордера Международного уголовного суда (МУС), если он окажется на территории страны. Об этом сообщил канадский премьер-министр Марк Карни в интервью агентству Bloomberg, передает The Times of Israel.

Нетаньяху и бывший министр обороны Израиля Йоав Галант обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа. Еврейское государство эти обвинения отвергает.

Отвечая на вопрос, арестует ли Канада Нетаньяху в соответствии с ордером МУС, Карни решительно ответил «да», но не вдался в подробности.

Премьер-министр в интервью также рассказал, что признание палестинского государства было приоритетом его политики.

Карни объяснил, что он принял решение о признании, поскольку «действия правительства Нетаньяху были явно направлены на то, чтобы положить конец любой возможности создания палестинского государства в нарушение Устава ООН и противоречили политике канадского правительства любого политического толка с 1947 года».

Ранее Нетаньяху изменил свой маршрут в США во избежание ареста по ордеру МУС.