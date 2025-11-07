На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский резко высказался о Лукашенко: «Стал очень разговорчивым»

Зеленский заявил, что Лукашенко стал «очень разговорчивым»
true
true
true
close
Сергей Бобылев/Стрингер/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался в адрес белорусского коллеги Александра Лукашенко. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Лукашенко стал очень разговорчивым. Нам его доброта к украинскому народу, когда в 4 утра с ракетами — не нужна», — сказал Зеленский.

До этого Лукашенко заявил, что белорусы открыты к приезду украинцев в свою страну, им предоставят хорошие условия. Он также указывал, что Белоруссия поддерживает скорейшее завершение конфликта на Украине. По словам белорусского лидера, республика должна существовать как суверенное независимое государство.

При этом данное высказывание президента Украины в адрес Лукашенко не первое. Так, Зеленский нахамил белорусскому лидеру, когда комментировал его призыв к лидерам России, Украины и Белоруссии «сесть и договориться о завершении этой непонятной войны». Украинский президент заявил, что ему трудно реагировать на слова Лукашенко, который «живет в своем мире, но иногда Путин приезжает в гости в этот мир и они там, два старых деда, болтают».

Ранее Лукашенко дал совет Зеленскому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами