Президент Польши высказался о деле беглого экс-генпрокурора

Навроцкий защитил экс-генпрокурора, которого обвиняют в руководстве ОПГ

Президент Польши Кароль Навроцкий высказался о деле бывшего генерального прокурора, министра юстиции Збигнева Зебро, которого обвиняют в руководстве ОПГ. Его слова приводит ТАСС.

«Мы видим, что польское правительство, польский премьер и общественное мнение живет играми, а не реальными проблемами полек и поляков. Мы находимся в ситуации, когда поляки много платят за электричество, а незаконно действующий национальный прокурор преследует бывшего министра юстиции», — сказал он.

До этого сообщалось, что бывшего генерального прокурора, министра юстиции Польши Збигнева Зебро допросят по делу о шпионаже.

Отмечалось, что речь идет о незаконном использовании израильского шпионского программного обеспечения Pegasus. Дело будет рассматривать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Программное обеспечение Pegasus разрабатывает израильская компания NSO Group Technologies. Его возможно удаленно установить на телефон подозреваемого, поэтому спецслужбы высоко ценят Pegasus.

В апреле 2024 года министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявлял, что польские спецслужбы Польши использовали израильское программное обеспечение Pegasus в целях прослушивания более пятисот польских политиков, что вызвало политический скандал.

Ранее сообщалось, что польская прокуратура приобрела шпионский софт за более чем $3,5 млн.