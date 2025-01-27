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Экс-министра юстиции Польши допросят по делу о шпионаже

Суд Варшавы: экс-министра юстиции Польши Зебро допросят по делу о шпионаже
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшего генерального прокурора, министра юстиции Польши Збигнева Зебро допросят по делу о шпионаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на окружной суд Варшавы.

Отмечается, что речь идет о незаконном использовании израильского шпионского программного обеспечения Pegasus. Дело будет рассматривать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Окружной суд Варшавы в понедельник рассмотрел ходатайство следственной комиссии сейма о разрешении задержать и принудительно доставить Збигнева Зебро на ее заседание», — пояснили в суде.

Программное обеспечение Pegasus разрабатывает израильская компания NSO Group Technologies. Его возможно удаленно установить на телефон подозреваемого, поэтому спецслужбы высоко ценили Pegasus.

До этого телеканал TVP Info сообщал, что в Польше запущена процедура лишения депутатского иммунитета в отношении экс-министра юстиции Зебро.

В апреле 2024 года министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявлял, что польские спецслужбы Польши использовали израильское программное обеспечение Pegasus в целях прослушивания более пятисот польских политиков, что вызвало политический скандал.

Ранее сообщалось, что польская прокуратура приобрела шпионский софт за более чем $3,5 млн.

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