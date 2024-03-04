Польская прокуратура приобрела шпионский софт за более чем $3,5 млн

Национальная прокуратура Польши прослушивала чиновников и политиков с помощью программного обеспечения (ПО) Hermes. Об этом пишет польская газета Wyborcza.

В 2021 году ведомство приобрело шпионскую систему Hermes за 15 млн злотых (более $3,5 млн). Эта программа более продвинутая, чем известное шпионское ПО Pegasus, которое можно незаметно установить на мобильные телефоны и другие устройства. Ранее власти Польши обвиняли в использовании этой программы.

По данным издания, Hermes использовался для незаконного наблюдения за чиновниками, судьями и прокурорами, которые могли быть нелояльны к правительству. Для обслуживания шпионского софта прокуратура якобы наняла двух бывших сотрудников Агентства внутренней безопасности Польши.

Действующее руководство прокуратуры узнало о слежке случайно, когда в ее штаб-квартиру пришел счет за периодическую подписку на систему Hermes.

В феврале премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил широкое использование в стране ПО Pegasus.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.