Стало известно, сколько политиков подверглись тайной прослушке в Польше

Спецслужбы Польши использовали израильское программное обеспечение Pegasus в целях прослушивания более пятисот польских политиков. С таким заявлением в интервью польскому телеканалу TVN24 выступил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.

«В соответствии с теми данными, что мы предоставили министру юстиции… это чуть более 500 человек», — подчеркнул он.

Семоняк добавил, что среди более чем 500 случаев использования Pegasus для прослушки «наверняка есть обоснованные случаи, подозреваемые в терроризме или контрразведывательной деятельности». При этом, по его словам, случаев необоснованной слежки было «определенно слишком много».

Министр-координатор спецслужб также связал недавнее лишение лицензии Польши на упомянутое программное обеспечение с тем, что «во многих странах соблазн политиков использовать ее против неудобных политиков, адвокатов, судей и прокуроров был слишком велик».

3 апреля сообщалось, что скандал с нелегальным прослушиванием политиков привел к тому, что Польшу лишили лицензии на израильское программное обеспечение Pegasus.

В феврале Туск подтвердил широкое использование в стране Pegasus, предназначенного для прослушки. На заседании кабмина с участием президента Польши Анджеем Дудой Туск передал ему документ, который подтверждает закупку и использование Pegasus легально и нелегально.

Ранее сообщалось, что польская прокуратура приобрела шпионский софт за более чем $3,5 млн.