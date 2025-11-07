На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан считает, что РФ и США проведут саммит в Венгрии

POOL/Reuters

Саммит РФСША в Будапеште обязательно состоится, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он прокомментировал ситуацию в эфире радиостанции Kossuth.

«Будапештский мирный саммит состоится. Пока неизвестно, будет ли это мирный саммит, на котором будет найдено решение, или просто важный этап, ведущий к миру», — сказал председатель венгерского правительства.

23 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как посчитал, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

Комментируя ситуацию, президент РФ отметил, что проведение саммита в Венгрии без предварительной подготовки было бы ошибкой. Он добавил, что речь идет скорее о переносе переговоров, а не об их отмене.

6 ноября Орбан рассказал, что для организации встречи Путина и Трампа в Будапеште необходимо решить один–два вопроса. По словам премьер-министра, саммит может состояться в течение нескольких дней после того, как эти вопросы будут урегулированы.

Ранее глава правительства Венгрии назвал единственный способ достижения мира на Украине.

