В Кремле анонсировали совещание по вопросам строительства ВС России

Песков: Путин сегодня проведет совещание по вопросам строительства ВС России
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в пятницу проведет совещание по вопросам, связанным с дальнейшим строительством Вооруженных сил РФ.

По словам представителя Кремля, в совещании примут участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Андрей Белоусов, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников и помощник президента РФ Алексей Дюмин.

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи он потребовал от министерства обороны, внешнеполитического ведомства, гражданских ведомств и специальных служб внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Российский лидер подчеркнул, что РФ соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует его нарушать. Однако страна готова принять ответные меры, если другие участники соглашения возобновят проведение испытаний.

Ранее в Кремле рассказали о перестройке российской экономики под нужды СВО.

