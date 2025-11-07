На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финский политик призвал Трампа посетить Москву после поездки Путина на Аляску

Политик Мема: Трампу надо посетить Москву для урегулирования украинского кризиса
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп должен прилететь в столицу РФ ради урегулирования украинского кризиса. Об этом на своей странице в социальной сети X написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин продемонстрировал серьезные намерения добиться мира, посетив американский штат Аляска.

«Пришло время Трампу приехать в Москву, поскольку США ответственны за происходящее на Украине», — подчеркнул политик.

Как он отметил, украинский лидер Владимир Зеленский не в состоянии самостоятельно принимать решения по вопросу урегулирования конфликта. Причина заключается в том, что он получает поддержку от стран Запада, пояснил Мема.

6 ноября Трамп сообщил, что Путин рассказал ему о попытках РФ найти решение украинского конфликта. По словам российского лидера, Москва пыталась урегулировать кризис на протяжении 10 лет, но не смогла.

За несколько дней до этого президент США выразил уверенность, что сможет договориться с российским руководством «за пару месяцев» и достичь мира на Украине.

Ранее Трамп предупредил, что с Путиным нельзя играть.

