Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин рассказал о попытках России на протяжении десятилетия найти решение украинского конфликта. Слова главы Белого дома приводит РИА Новости.

«Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже 10 лет, но не смогли», — отметил американский лидер, выступая на Американском бизнес-форуме.

Трамп также добавил, что за время своего пребывания в должности ему удалось урегулировать несколько конфликтов, причем некоторые, как он утверждает, буквально за час и без какой-либо поддержки со стороны ООН.

3 ноября Трамп показал документ, в котором утверждалось, что за восемь месяцев он завершил восемь войн. Президент отметил, что единственный конфликт, в котором он не смог добиться успеха, это конфликт Москвы и Киева. При этом он пообещал, что сможет договориться с Россией «за пару месяцев» и достичь мира на Украине.

Ранее глава КГБ Белоруссии заявил, что Минск может положить конец украинскому кризису.