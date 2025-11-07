Президент Узбекистана рассказал, кто сможет остановить конфликт на Украине

Только президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может прекратить украинский конфликт, считает лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает портал UzNews.

«Я говорил вам об этом уже в Узбекистане — у нас вас называют президентом мира. <...> Вы смогли остановить восемь войн. И я убежден, что войну между Россией и Украиной тоже сможете остановить только вы. И мы очень на это надеемся», — заявил Мирзиёев на встрече с Трампом.

Он также выразил благодарность американскому лидеру за то, что тот помогает создать «будущее, основанное на доверии».

7 ноября Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине удалось добиться значительных успехов. По его словам, в какой-то момент стороны украинского конфликта «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.

Вице-президент вашингтонского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен отмечал, что Трамп хоть и урегулировал некоторые конфликты, но в то же время разжег и другие. Он заявил, что при новом президенте США трения между Израилем и Палестиной стали только сильнее, отношения Израиля с Ираном тоже сильно ухудшились.

