В саботаже мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта виноваты президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники. Об этом заявил в интервью РИА Новости полковник США в отставке Эрл Расмуссен.

«Я думаю, что все движение Киева и, я бы сказал, Европы пытается саботировать любой тип мирного урегулирования. По сути, оно полностью направлено на продолжение конфликта», — заявил собеседник агентства.

Расмуссен добавил, что без американской поддержки Украина не выстоит в противостоянии с Россией, украинская армия продержится от шести месяцев до года.

24 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Зеленского в «торпедировании» процесса по урегулированию конфликта на Украине.

Дипломат напомнила, что точно так же Киев «издевался» над Минскими соглашениями, не соблюдал пасхальное перемирие, срывал мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры и переговоры в Стамбуле.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Зеленского.

По словам американского лидера, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

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